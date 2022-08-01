Hull City, Dimitris Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:15

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Yunan futbolcu Dimitris Pelkas için transfer görüşmeleri hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi kadrosunun ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da adını yazdırmadığı Pelkas için Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı devreye girdi.

Sporx'in haberine göre, 28 yaşındaki Yunan futbolcu için kısa bir süre önce Beşiktaş'ın devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi nedeniyle, görüşmelerde sonuç alınamadığı ortaya çıktı.

ACUN ILICALI İLE ALİ KOÇ ANLAŞMAK ÜZERE

Bu yaz Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'ı transfer eden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, Pelkas için başkan Ali Koç'un kapısını bir kez daha çaldı.

Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Dimitris Pelkas'ın transferi için yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği, pazarlıklarda artık sona gelindiği ve tarafların 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 32 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.