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Hull City, Dimitris Pelkas için kararını verdi

Hull City, sezonun sona ermesinin ardından oyuncuların transfer durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Pelkas'ın kulübüne geri döndüğü aktarıldı.

Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:21
Hull City, Dimitris Pelkas için kararını verdi
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sona ermesinin ardından oyuncularının transfer durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme paylaştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Pelkas için de bilgi verildi. Yunan futbolcunun, bonservisinin olduğu Fenerbahçe'ye geri döndüğü belirtildi.

Hull City'de beklentilerin altında kalan Pelkas, çıktığı 26 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ın, sarı-lacivertli takımdaki geleceği de belirsiz. Fenerbahçe, 2020'de Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulübün, 29 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Deneyimli futbolcunun adı Yunanistan'dan eski takımı PAOK ile anılıyor. 


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