Hull City forması giyen Oscar Estupinan, Metz'e transfer oldu
Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, Fransız ekibi Metz'e transfer oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, Fransız ekiplerinden Metz'e transfer oldu.
Metz Kulübü'nden yapılan açıklamada Estupinian'ın 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.
Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 37 resmi maça çıkan Oscar Estupinan, bu maçlarda 13 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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