Hull City forması giyen Oscar Estupinan, Metz'e transfer oldu

Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, Fransız ekibi Metz'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:14
Hull City forması giyen Oscar Estupinan, Metz'e transfer oldu
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan, Fransız ekiplerinden Metz'e transfer oldu.

Metz Kulübü'nden yapılan açıklamada Estupinian'ın 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 37 resmi maça çıkan Oscar Estupinan, bu maçlarda 13 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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