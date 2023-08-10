Hull City, Benjamin Tetteh ile yolları ayırdı
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ganalı futbolcu Benjamin Tetteh'nin Fransız kulüp Metz'e transfer olduğunu duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Benjamin Tetteh ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hull City, Tetteh'nin transferi için Metz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
17 MAÇTA 1 GOL
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu için ödenen bonservis ücreti ise belirtilmedi.
Bir dönem Türkiye'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Tetteh, Hull City forması altında 17 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!