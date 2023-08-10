Hull City, Benjamin Tetteh ile yolları ayırdı

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ganalı futbolcu Benjamin Tetteh'nin Fransız kulüp Metz'e transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 20:33
Hull City, Benjamin Tetteh ile yolları ayırdı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Benjamin Tetteh ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City, Tetteh'nin transferi için Metz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

17 MAÇTA 1 GOL

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu için ödenen bonservis ücreti ise belirtilmedi.

Bir dönem Türkiye'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Tetteh, Hull City forması altında 17 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.


Benjamin Tetteh Metz transfer hull city

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