19 Temmuz 2022 Salı, 11:23

İngiltere Championship ekibi Hull City ile Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yarın düzenlenecek "Corendon Airlines Cup"ta karşı karşıya gelecek.

Hull City'nin sahası MKM Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TV8,5'tan yayımlanacak.

Bu yıl ilki düzenlenen organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Hull City Üst Yöneticisi (CEO) Jim Rodwell, "Premier Lig'in güçlü takımlarından Leicester City'yi, Corendon Airlines Cup'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seyahat ve forma sponsorumuz Corendon Airlines'ı da özel konuklarımız olarak ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Sezon öncesi hazırlık dönemimiz için çok önemli olan maçımıza sponsor olarak, güçlü iş birliğimizi geliştirmeleri harika oldu" ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de organizasyonu gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini aktararak, "İki güçlü ve köklü İngiltere takımı olan Hull City ve Leicester City arasında oynanacak bu dostluk maçına sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hull City ile mayıs ayında başlayan ve kısa sürede büyüyen ortaklığımızla birlikte şu anda İngiltere'de evimiz olarak kucakladığımız MKM Stadı'nda olmak bizim için heyecan verici olacak. MKM Stadı'nda ilk kez düzenlenecek olan Corendon Airlines Cup'ın gelenekselleşerek her yıl yapılmasını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HULL CITY İLE CORENDON AİRLİNES'IN İŞ BİRLİĞİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Corendon Airlines, Hull City'nin Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün beraber çalıştığı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini taşıyor.

Mayıs ayında iş birliği anlaşmasını duyuran Hull City ve Corendon Airlines, kulübün ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile Hull City taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Hull City'nin A takım forma sponsoru olarak iş birliğini geliştiren Corendon Airlines, Hull City'nin sahası MKM Stadı'ndaki görsel varlığı ile İngiltere'deki marka imajını pekiştirmeyi hedefliyor.

Corendon Airlines sponsorluğunda ilk kez düzenlenecek Corendon Airlines Cup ile Hull City, sezon öncesindeki hazırlıklarını MKM Stadı'nda kendi seyircisi önünde oynayarak tamamlayacak.