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Hull City ilk transferini resmen açıkladı!

Hull City ilk transferini resmen açıkladı!

2.07.2026 15:37:00
Güncellenme:
AA
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Hull City ilk transferini resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 33 yaşındaki İngiliz kaleci Jack Butland'ı renklerine bağladı.
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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