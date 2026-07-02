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İspanyol futbolcu Santi Cazorla'dan emeklilik kararı!

İspanyol futbolcu Santi Cazorla'dan emeklilik kararı!

2.07.2026 14:30:00
Güncellenme:
AA
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İspanyol futbolcu Santi Cazorla'dan emeklilik kararı!

Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga 2) ekibi Real Oviedo forması giyen 41 yaşındaki İspanyol oyuncu Santi Cazorla, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
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İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Cazorla, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

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