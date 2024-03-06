Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi

İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City ile Birmingham City 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golünü Ozan Tufan kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:19
Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi
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İngiltere Championship'in 36. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City ile Mark Venus'ün yönetimindeki Birmingham City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Hull City'nin golünü 25. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti. Birmingham City'e beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Lukas Jutkiewicz kaydetti.

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan 66, Abdülkadir Ömür ise 79 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 57'ye yükseltirken, Birmingham City 39 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Leicester City'i ağırlarken, Birmingham City deplasmanda Millwall ile karşılaşacak.


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