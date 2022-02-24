Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı'dan taraftara çağrı

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:52

Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TV8'de yayımlanan Survivor Ekstra programında dikkat çeken yorumlar yaptı.



Türkiye'yi İngiltere'de temsil etmenin önemini vurgulayan Acun Ilıcalı, "Türk futbolunu çok seviyorum. Türk'ün başarısını İngiltere'de ispat etmek için, tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Daha sonra Türk futbolcularının da olacağı, bir dünya orada koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

GÖZLERİME İNANAMIYORUM

Hull City taraftarlarının ilgisinden bahseden Ilıcalı, "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım diyebilirim. Tüm şehrin bizi sıcak karşılaması, o Türk bayrakları... Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım" diye konuştu.

EN FAZLA UĞURLU GELEBİLİRİM

Takımla ilgili gelecek planlarına değinen Ilıcalı, "Takımı aldıktan sonra benim ne etkim olabilir? Dört transfer yapmışız, hocamız da Şota. Aldığımızda zaten düşme hattıyla puan farkı 4'tü. Bu takımı ben oluşturmadım. En fazla uğurlu gelebilirim. İngiliz basınında devamlı övgüler okuyorum" ifadelerini kullandı.



İngiliz taraftarlardan destek isteyen Ilıcalı, "Bana sadece iki ay verin. İki ay sonra, dünyanın hiçbir kulübünde görülmemiş bir şey yapacağım ve bu, taraftarlarla ilgili olacak" dedi.