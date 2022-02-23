Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City galibiyete hasret: Lig sonuncusuna boyun eğdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te Barnsley'ye kendi evinde 2-0 mağlup oldu.
Championship'te Hull City, Yorkshire derbisinde Barnsley'yi konuk etti.
Ligde zor günler geçiren Acun Ilıcalı'nın takımı, lig sonuncusu Barnsley karşısında mağlubiyetten kurtulamadı.
27. dakikada Callum Styles ile öne geçen Barnsley ilk yarının son saniyelerinde Carlton Morris ile durumu 2-0'a getirdi. Kalan sürede skoru koruyan Barnsley deplasmandan üç puan çıkarmayı bildi.
20 puana yükselen lig sonuncusu Barnsley bu sezon ilk kez deplasmanda galip geldi.
HULL CITY GALİBİYETE HASRET
Shota Arveladze'nin öğrencileri bu mağlubiyetin ardından 34 puanda kaldı.
Ligde üç puana hasret kalan Hull City son galibiyetini Swansea City karşısında 2-0'lık skorla elde etmişti. City daha sonra çıktığı 6 maçtan yalnızca 2 puan çıkarabildi.
Championship'te 34 hafta sonunda topladığı 34 puanla 20. sırada yer alan Hull City küme düşme hattının 13 puan önünde bulunuyor.
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