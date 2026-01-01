Hull City'nin 5 maçlık serisi sona erdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 20:51:00
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Stoke City'ye 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Stoke City'yi ağırladı.

MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Stoke City 1-0 kazandı.

Stoke City'nin galibiyet golünü 39'da Robert Bozenik kaydetti.

ENİS DESTAN FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Enis Destan, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hull City ligde 41 puanda kalırken Stoke City'nin puanı 37'ye yükseldi.

Hull City, ligin gelecek haftasında Watford'u konuk edecek. Stoke City ise deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.

