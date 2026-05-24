Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Premier Lig hedefini açıkladı: 'Hiç kolay değil...'

24.05.2026 00:01:00
İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Ilıcalı, "Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor" diye konuştu.
Hull City'nin Wembley Stadı'ndaki Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig bileti almasının ardından Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Premier Lig'de kulüp sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğuyla ilgili soruya, "Bu soruya o kadar hazır değilim. Sadece 1 saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. Daha çok bugünün mutluluğu içindeyim. Bütün ülkemizden, bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Son 1 hafta her gezdiğim yerde 'kazanacaksınız, yapacaksınız' dediler. O kadar çok dua aldık ki. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid olsa dayanamazdı" diye konuştu.

Soyunma odasındaki atmosferin mükemmel olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Sağ olsunlar güzel sözleriyle beni mutlu ettiler. Onları bu sene gerçekten çok destekledim. Onlar da bu desteğin karşılığını sahada verdiler. Şakalaştık, eğlendik" dedi.

"YÖNETİCİ OLMAK BAŞKA BİR ŞEY"

Maçı tam anlamıyla yaşayamadığını da aktaran Ilıcalı, "Bu kadar sorumlulukla maçı yaşayamıyorsun. Milli maç ya da Fenerbahçe maçı olsa, amatör duygu başka bir şey. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Yönetici olmak başka bir şey. Sorumluluk senin, bunlar kolay işler değil. Maç bende yok, şimdi seyredeceğim" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, gelecek yıl Premier Lig'deki hedefleriyle ilgili soruya, " Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor. O zaman daha rahat savaşabiliyorsun. Elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bugün Premier Lig yolunda son maçta Middlesbrough ile karşılaştı. Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak?
Acun Ilıcalı'dan final açıklaması: 'Mucize için son bir adım' Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasına bir adım kaldığını vurgulayarak, "Çok gururluyuz, bir mucizeyi gerçekleştirmek için önümüzde son bir adım var" dedi.
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.