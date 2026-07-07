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Hull City'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

Hull City'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

7.07.2026 17:50:00
Güncellenme:
DHA
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Hull City'nin yeni sportif direktörü belli oldu!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ın getirildiğini duyurdu.
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçen sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı.

OKAN ÖZKAN İLE ANLAŞTI

Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu.

Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol insanı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

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