İtalyanlar duyurdu: Mason Greenwood'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe ile anılan İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki futbolcu, Roma ile anlaşmaya vardı.

Roma'nın transfer için 45 milyon Euro'luk teklif yapacağı, Marsilya'nın ise 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI SONRASI AYRILMIŞTI

Manchester United forması giyerken hakkında çıkan cinsel saldırı haberleri sonrası Getafe'ye kiralanan Greenwood, 2024 yaz transfer döneminde ise Marsilya'ya geldi. Fransızlar, İngiliz yıldız için Manchester United'a 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

KARİYER REKORU KIRDI

Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Greenwood bu periyotta 137 gol atıp 46 da asist yaptı.