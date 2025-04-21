Hull City pes etmedi: Üç maçlık hasretini dindirdi!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 44. haftasında kendi sahasında ağırladığı Preston'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, Preston'ı konuk etti.
Preston'da fileleri 34. dakikada Lewis Gibson havalandırdı. İlk yarı, Preston'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Hull City'nin gollerini 50. ve 67. dakikalarda penaltıdan Joe Gelhardt kaydetti.
ÜÇ MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından üç maç sonra galibiyete ulaşan Hull City, puanını 48'e yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala 20. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve üst üste 3. yenilgisini alan Preston ise 49 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Hull City, Derby County'yi konuk edecek. Preston ise evinde Plymouth ile karşılaşacak.
Etiketler: #hull city #Preston #İngiltere Championship
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