Swansea City, Hull City'yi ateş hattına attı!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:19

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:19

İngiltere Championship'in 43. haftasında Swansea ile Hull City karşı karşıya geldi.

Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maçta Swansea, Hull City'i 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 51. dakikada Zan Vipotnik'in penaltıdan attığı golle geldi.

3 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla birlikte Swansea, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti ve ligde 57 puana yükselerek 11. sırada yer aldı.

Hull City ise ligde üst üste 3. maçından galibiyet çıkaramamış oldu ve 45 puanla 20. sırada yer alıyor.