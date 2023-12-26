Hull City - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 24. haftasında kendi sahasında Sunderland ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Championship'te 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, kendi sahasında Michael Beale'ın ekibi Sunderland ile karşı karşıya gelecek.
HULL CİTY - SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?
The MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
HULL CİTY - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
İngilzi hakem Sunny Sukhvir Gill'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Hull City, ligde oynadığı son maçta Bristol City deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Sunderland ise kendi sahasında ağırladığı Coventry City'ye 3-0 mağlup olmuştu.
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