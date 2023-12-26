Hull City - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 24. haftasında kendi sahasında Sunderland ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:30
Hull City - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Championship'te 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, kendi sahasında Michael Beale'ın ekibi Sunderland ile karşı karşıya gelecek.

HULL CİTY - SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

The MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

HULL CİTY - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilzi hakem Sunny Sukhvir Gill'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Hull City, ligde oynadığı son maçta Bristol City deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Sunderland ise kendi sahasında ağırladığı Coventry City'ye 3-0 mağlup olmuştu.


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