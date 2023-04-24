Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior yanıtladı: Dimitris Pelkas Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:26

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Dimitris Pelkas'ın geleceği için yöneltilen soruya cevap verdi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Rosenior, Pelkas ile birlikte Crystal Palace'tan kiraladıkları Malcolm Ebiowei'nin geleceği hakkında gelen soru karşısında, kiralık oyuncular için henüz kesin kararını vermediğini söyledi.

Dimitris Pelkas

İngiliz ekibinin teknik patronu, açıklamasında, "Henüz bir karar vermedim. Bunlar sezon sonuna doğru vereceğimiz kararlar" dedi.

"GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Rosenior ayrıca, "Yapmamız gereken çok fazla planlama var. Şu anda Tan Kesler (Başkan Yardımcısı) ve Lee Darnbrough (Gözlemci Şefi) ile birlikte planlarımızı gözden geçiriyoruz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz" sözlerini kullandı.

UZATMA OPSİYONU VAR

Hull City forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Pelkas, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yunan futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin Pelkas için sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.