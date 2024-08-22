Hull City, Union Berlin'den Chris Bedia'yı kiraladı
Hull City, Union Berlin'den 28 yaşındaki santrfor Chris Bedia'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, yeni transferini duyurdu.
Hull City, Union Berlin forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Chris Bedia'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
İngiliz ekibi yaptığı açıklamada Fildişi oyuncu Bedia'ya 'başarılar' dileğinde bulundu.
EN GOLCÜ İSİMDİ
Chris Bedia, 2023 takvim yılında İsviçre'de 28 golle en çok gol atan oyuncu olmuştu.
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