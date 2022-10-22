Hull City'de gündem yeni teknik direktör!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City yaklaşık 1 aydır yeni teknik direktörünü bulamadı. Acun Ilıcalı, kulüp efsanesi Andy Dawson'un Hull City'de teknik direktörlüğe devam edeceğini açıkladı fakat Hull Daily Mail, Ilıcalı'nın yeni teknik direktör planını okuyucularına aktardı.
Gürcü hoca Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.
Hull City'nin Andy Dawson ile yola devam edeceğini açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Hull Live'da yer alan habere göre kulüp sahibi Acun Ilıcalı ve ikinci başkan Tan Kesler, teknik direktör arayışlarına son hızıyla devam ediyor fakat bu konuda acele etmek istemiyor.
DERBİ MAÇIN ARDINDAN
Haberde Acun Ilıcalı'nın bu hafta yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve Yorkshire derbisi (Rotherham United-Hull City) sonrası Andy Dawson'un alacağı sonucun çok önemli olduğu vurgulandı. Hull City'nin karşılaşmayı kaybetmesi durumunda Ilıcalı'nın ilerleme kaydettiği görüşmelerden sonuç alabileceği iddia edildi.
Hull Live'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Acun Medya'yı tanıtmak için bu hafta Cannes'da bulunan Acun Ilıcalı, potansiyel yeni teknik direktör konusunda bazı görüşmelerde bulundu. Görüşme sürecine dahil olan kaynaklar Hull Live'a, City'nin Arveladze'yi görevden aldıktan sonra sakin kaldığını ve zaman alsa bile doğru teknik direktörü bulmak adına çalışmaların sürdüğünü aktardı. Hull City, yetenekli bir oyuncu grubuna ilham verebilecek modern düşünen bir teknik direktör arıyor."
"Şampiyonluk deneyimine sahip birinden söz edilse de, bunun bir ön koşul olmadığı anlaşılıyor. Yeni teknik direktör arayışları Birmingham yenilgisi sonrası hızlandı. Her ne kadar Blackpool maçında galibiyet gelse de görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Ilıcalı ve ekibi, yakın gelecekte bir atılım yapma umuduyla hafta sonu boyunca görüşmelere devam edecek ve süreci bir an önce bitirme arzusu olsa da, uzun vadeli bir planlama konusunda dikkatli olmaya devam ediyor."
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