Hull City'den 5.5 milyon Euro'ya transfer!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Portekiz ekibi Farense'den transfer yaptı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferin son gününde bir ismi daha kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi Portekiz ekibi Farense forması giyen forvet oyuncusu Mohamed Belloumi'yi kadrosuna kattı.
Hull City, oyuncunun transferi için Portekiz ekibine 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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