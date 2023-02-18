Hull City'den anlamlı hareket: Türkiye ile birlikteyiz
İngiltere Championship'te sahasında Preston'u ağırlayacak olan Hull City, karşılaşma öncesi anlamlı bir paylaşımda bulundu. Formasına Türk bayrağı koyan Ada ekibi, 'Together with Türkiye' (Türkiye ile birlikteyiz) yazısını ekledi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'den anlamlı Türkiye paylaşımı geldi. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına stadyum önünde bayrakları yarıya indiren Hull City, ligde oynanacak Preston maçına özel bir hamlede bulundu.
Formasına Türk bayrağı koyan Ada ekibi, 'Together with Türkiye' (Türkiye ile birlikteyiz) yazısını ekledi.
Together with Türkiye ????#hcafc pic.twitter.com/AcyRFKAYdh— Hull City (@HullCity) February 18, 2023
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