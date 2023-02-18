Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini UÇK'ye taşıdı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:01

Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Kayserispor'a 1 milyon dolar serbest kalma bedeli ödedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, bu parayı Beşiktaş'a geri gönderdiklerini ve konuyu TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdıklarını açıkladı.