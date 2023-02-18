Hatayspor'da Onur Akdeniz, depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatayspor'a kötü bir haber daha geldi. Hatayspor'un A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:03
Hatayspor'da Onur Akdeniz, depremde hayatını kaybetti
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da Christian Atsu'nun vefat haberinin ardından A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.

Onur Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.


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