Hatayspor'da Onur Akdeniz, depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:03

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:03

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da Christian Atsu'nun vefat haberinin ardından A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in de hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.

Onur Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesine, Hatayspor'a ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.