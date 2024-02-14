Hull City'den deplasmanda müthiş geri dönüş!

Milli futbolcular Ozan Tufan ile Abdülkadir Ömür'ün takımı Hull City, İngiltere Championship'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rotherham'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 07:26
Hull City'den deplasmanda müthiş geri dönüş!
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İngiltere Championship'in 32. hafta karşılaşmasında Hull City konuk olduğu Rotherham'ı 2-1 mağlup etti.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Cameron Humphreys (KK) ve 75. dakikada Noah Ohio, Rotherham'ın golünü 4. dakikada Christ Junior Tiehi kaydetti.

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OZAN TUFAN FORMA GİYDİ

Hull City'de milli oyuncularımızdan Ozan Tufan 68. dakikada oyuna dahil olurken Abdülkadir Ömür karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Hull bu galibiyetle puanını 48'e çıkarırken, Rotherham ise 19 puanda kaldı.

Hull City bir sonraki karşılaşmasında Huddersfield deplasmanına giderken, Rotherham evinde Watford'u konuk edecek.


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