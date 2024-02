Eljif Elmas İspanyol basınına konuştu: Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e büyük övgü!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:21

Güncelleme: 13.02.2024 - 16:34

Kış transfer döneminde Napoli'den Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, İspanya merkezli Marca'ya konuştu.

Eljif Elmas, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında da yorumda bulundu.

Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

- Napoli'de Serie A'yı kazanmak nasıl bir duygu?

''Aslında açıklanamayan bir şey. Napoli ile kazanmak her zaman daha zordur. Futbola ve takıma aşık, sıcakkanlı insanların şehri. Bu ancak deneyimlenebilecek bir şeydir. Napoli ve insanları her zaman kalbimde olacak.''

''OYNARKEN KOLAY DEĞİL''

- Bundesliga hayal ettiğiniz gibi mi?

''Televizyonda izlediğime benziyor. Oyun daha fazla açık alanda oynanıyor. Oynarken kolay değil. Çok fazla yoğunluk var, çok fazla alan var, futbol İtalya'dakine göre çok daha az taktiksel, her zaman yüksek baskıyla oynanıyor. Daha doğrudan bir oyuna, ikinci toplara ve daha az topa sahip olmaya alışmanız gerekiyor. İtalya'dakinden daha fiziksel bir futbol. Çok koşuyorlar, yoğunluk çok yüksek.''

- Atmosferi nasıl buluyorsun?

''Burada her zaman full kapasite, 50 bine yakın kişinin önünde oynuyorsunuz. Atmosfer Napoli'den farklı ama olağanüstü bir atmosfer yaratılıyor. Sahada keyif aliyorlar. Maçları izliyorlar, keyif alıyorlar. İstedikleri açık, tempolu, heyecanlı maçlar...''

''MODRIC'TEN NASIL DERS ALMAZSINIZ?''

- İstanbul ve Napoli'de yaşadınız. Almanya'da yaşamanın farkı ne?

''Burası hayat biraz daha sakin (gülüyor). Burada rahat yaşamanıza izin veriyorlar. Güvenli bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Bu hoşuma gitti çünkü yedi yıl boyunca İstanbul ve Napoli'de bir yere gitmek imkansızdı. Burada sessizce yaşıyorum, hiçbir şey okumuyorum. Çok mutluyum.''

- Napoli ile Madrid'e karşı oynadığınız iki düellodan ne çıkardınız?

''Madrid'e karşı oynadığınızda birçok şey öğrenirsiniz. Oyuncularının hepsi zeki, işlerinde uzman. Modric veya Kroos'tan nasıl ders almazsınız! Madrid'de oynayan her futbolcunun kendine güveni büyüktür. Futbol dünyasında başka bir seviyeler. Hal böyle olunca her zaman onlardan daha fazlasını vermek zorundasınız ve bu hiç de kolay değil. Çok zor olacak! Ancak maçlara verdiğimiz yoğunluk onlar için de kolay olmayacak."

''ARDA DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN OLACAK''

- Real Madrid'in size karşı büyük favori olduğu doğru mu?

''Real Madrid kime karşı favori değil? Her zaman favoriler. Ama günümüz futbolunda düşünülmeyen şeyler oluyor. Favori olan her zaman kazanmıyor. Bu yüzden bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Koçun talimatlarına uymalıyız. Her zaman %100 ile ilerlemeliyiz."

- Bellingham, Kroos, Vinicius, Modric... Hangisini seçersiniz?

''Real Madrid'de birçok etkili hücum oyuncusu var. Bellingham, Vinicius, Rodrygo... Bir tane daha var. Arda Güler. Onu unutmayın. Fenerbahçe'de Arda ile oynayamadım ama maçlarının hepsini izledim. Çünkü ben Fenerbahçe'de büyüdüm ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim evim ve Arda da bizim evin çocuklarından biri. Arda'yı da her zaman destekliyorum. Çok genç biri ama şimdiden çok fazla tecrübesi var. Arda, dünyanın en iyilerinden biri olacak.''

''BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAYABİLİR''

- Dani Olmo hakkında ne söylersin?

''Onu uzun zamandır tanıyorum, 2017'den beri. Ben Fenerbhaçe'de 6 numaraydım, Dani ise Dinamo Zagreb'de 10 numaraydı. Formalarımızı değiştirmiştik. Büyük takımlarda oynayabilecek harika bir oyuncu. Ne kadar bizimle olursa o kadar iyi."

- Bernabeu sizce etkileyici mi?

''Evet, Kesinlikle. Sahaya çıkıyorsunuz ve birçok duyguyu hissediyorsunuz. Güzel bir stadyum ve çok fazla tarih var. Zidane, Cristiano, Ronaldo, Figo, Raúl burada oynadı. Hepsi efsaneler. Oğlunuza her zaman bir gün Bernabéu'da oynadığınızı söyleyebilirsiniz. Unutulmayan bir şeydir.''