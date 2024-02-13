PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:11
PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!
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PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

ONUR GÖÇMEZ'E CEZA

Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.


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