Hull City'den üst üste 3. galibiyet!
Hull City, İngiltere Championship'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Queens Park Rangers'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Championship'in 8. haftasında Hull City, Queens Park Rangers deplasmanına konuk oldu. Hull City, Loftus Road'daki maçı 3-1 kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Cody Drameh, 36. dakikada Chris Bedia ve 71. dakikada Liam Miller attı. QPR'ın tek golü 44. dakikada penaltıdan Nicolas Madsen'den geldi.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Hull forması giyen Abdülkadir Ömür, maçın son anlarında oyuna dahil oldu.
Hull City, bu galibiyetin ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. QPR ise 7 puanda kaldı.
Hull City, ligin bir sonraki haftasında Norwich City deplasmanına gidecek. Queens Park Rangers, gelecek hafta Derby County ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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