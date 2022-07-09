Hull City'nin 4. transferi eski Galatasaraylı Seri oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçledirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, daha önce Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:13
Hull City'nin 4. transferi eski Galatasaraylı Seri oldu
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tanıdık bir ismi renklerine bağladı. Championship ekibi bir dönem Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Kariyerinde daha önce Portekiz, Fransa, Türkiye ve İngiltere'de forma giyme deneyimine sahip olan Fildişi Sahilli orta saha, ülkesi adına 42 maçta görev yaptı.

Gelecek sezon Premier Lig hayali kuran Shota Arveladze'nin takımı daha önce Ozan Tufan, Tobias Figueiredo ve Nathan Baxter'i renklerine bağlamıştı.


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