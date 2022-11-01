Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oluyor
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. İngiliz ekibin başına Liam Rosenior'un getirileceği ileri sürüldü.
Hull City'nin sahibi ve başkanı olan Acun Ilıcalı, Şota Arveladze'den boşalan ve Andy Dawson'ın geçici olarak sürdürdüğü menajerlik görevini bu hafta sahibine teslim etmeyi planlıyor.
Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, menajerlik görevi için cumartesi günü Liam Rosenior ile MKM Stadyumu'nda görüştü. Pazar günü ikinci bir görüşme yapıldı ve süreç ilerledi.
38 yaşındaki menajer ile Middlesbrough maçından sonra anlaşma imzalanacağı ve perşembe günü görevine başlayacağı belirtildi.
ROSENIOR'UN KARİYERİ
Daha önce Brighton ve Derby County'de asistan menajerlik ve geçici teknik direktörlük yapan Liam Rosenior, kariyerinde sadece 9 maçlık İngiltere League One (Üçüncü Lig) tecrübesine sahip. Rosenior, Derby County'nin başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.
HULL CITY'NIN SON DURUMU
Hull City, 17 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 24 takım arasında 18. sırada yer alıyor.
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