Hull City'nin galibiyet serisi sona erdi! Hull City 0-1 Blackburn

Championship ekibi Hull City, sahasında Blackburn'e 1-0 mağlup oldu ve 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:37
Hull City'nin galibiyet serisi sona erdi! Hull City 0-1 Blackburn
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İngiltere Championship'in 18. haftasında Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Blackburn, 1-0'lık skorla kazandı.

Blackburn'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sammie Szmodics kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan 46, Doğukan Sinik ise 80. dakikada oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.

2 haftalık galibiyet serisi sona eren Hull City, 20 puanda kaldı. Blackburn ise 33 puana yükseldi.

Hull City, gelecek hafta Middlesbrough'yu ağırlayacak.


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