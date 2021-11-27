Hülya Avşar Open'da madalyalar sahibini buldu

27 Kasım 2021 Cumartesi, 12:21

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezinde yer alan Megasaray Tenis Akademisi (MTA) tesislerinde 21 Kasım'da başlayan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası, 31 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın startı Zeliha Aksak ve milli tenisçi Emirhan Toper'in yaptığı gösteri maçı ile verildi. Önemli mücadelelerin verildiği turnuvada erkekler kategorisinde Güney Afrika'dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya'dan Shiori Funamizu, Quad'da Türkiye'den Uğur Altınel ve Junior kategoride İngiltere'den Ben Bartram birinci oldu. Turnuvanın ödül töreninde finalist sporculara ödüllerini, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül ve Hülya Avşar verdi.

HÜLYA AVŞAR: BÖYLE BİR ORGANİZASYON GURUR VERİCİ

Böyle bir turnuvaya adının verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hülya Avşar, "Engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Kemal Bey'in tenise yaptığı yatırım çok değerli. Kazanabildiğimiz kadar kazanıp, hırslarımızı bir tarafa atıp, spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine turnuvayı organize eden Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül'e ve turnuvaya adı verilen Hülya Avşar'a teşekkür ederek başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu'nun uluslararası turnuvalarına kortlarımızda sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Sponsor olarak da enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor, onları maddi ve manevi destekliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde gençlerimizin dünya arenalarında kortlara çıkmasını, derecelerini yükseltmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını gururla izliyoruz. Bu anlamlı turnuvanın ödül töreninde Megasaray Otel ve Tenis Akademi olarak engel tanımayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Desteğe devam diyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



