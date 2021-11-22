Megasaray Hülya Avşar Cup Turnuva heyecanı sona erdi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 13:10

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan tenis akademisi kortlarında yapılan ve 6 gün süren Megasaray Hülya Avşar Cup Turnuva'da, erkekler ve kadınlarda 25 kategoride 300'ün üzerine tenisçi mücadele etti.

Megasaray Otel ana sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın son gününde, başarılı tenisçiler kupalarıyla buluştu. Çok sayıda tenis severin katıldığı görkemli ödül törenine ulusal ve yerli basın yoğun ilgi gösterdi.

Törende ilk sözü alan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, konuşmasına birçok sektörde dünya çapında başarılı işler yapmanın yanı sıra, önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de çok insanın hayatına dokunmaktan gurur duyduklarını belirterek başladı:

“Şu an sizleri misafir ettiğimiz Club Megasaray Oteli’miz uluslararası pazarlarda bilinen ve çok tercih edilen bir marka. Müşterilerimizin %70’i repeat olup bir kısmı 60-70 sefer gelmiştir. Turizmdeki başarılarımızı spor alanına da taşıdık. Megasaray Tenis Akademi’yi kurarak sadece ticari bir yatırım yapmadık. Spora ve sporcuların geleceğine de yatırım yapmış olduk. Hülya Hanım’ın turnuvasına 3. kez ana sponsor olduk. Megasaray Tenis Akademi olarak ülkemizde tenis oynayanları çoğaltmak, sponsorluğunu yaparak yetiştirdiğimiz oyuncularla ülkemize daha çok tenisçi katmak ve özellikle de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarını alıp dünya arenasına çıkarmak istiyoruz. Hülya Hanım da bu konuda çok duyarlı. Onu da bu ortak hedeflerimiz doğrultusunda destekliyoruz. Turnuvaya 25 farklı yaş kategorisinde 300’ün üzerinde tenisçi katıldı. Birazdan finalistler kupalarını alacaklar. Mücadele eden herkesi kutluyorum. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş büyük başarı göstererek tekrar seçildi. Başkanımız tenise çok emek verdi, çok çalıştı. Tekrar kutluyorum. Türkiye Tenis Federasyonu’yla birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tenisin yaygınlaşması için dünyaca önemli turnuvaları Türkiye’ye getireceğiz. Ayrıca biz de MTA olarak hem Megasaray Belek’te hem de Erciyes dağ otellerimiz Megasaray Mount Erciyes ve DAS 3917’de, Davis Cup, ATP Challenger gibi enternasyonal turnuvaları 12 ay yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enternasyonal turnuvalar Türk gençlerin ayağına geliyor ve böylelikle ciddi maliyetlerle uzak ülkelere gitmekten kurtuluyorlar ve derecelerini hızla arttırabiliyorlar. 2019’da açtığımız MTA, pandemi dönemi de dahil dünyaca önemli turnuvalarla, aralarında ünlü tenisçilerinde olduğu binlerce sporcuyu ağırladı.

Bu yıl Megasaray Tenis Akademi, yıl sonuna kadar 100’ün üzerinde enternasyonal turnuva yapmış olacak. Akademide kısa zamanda yetiştirdiğimiz 6 oyuncumuzu da Türk Milli Takımı’mıza vermenin gururunu yaşıyoruz. Megasaray Tenis Akademi de oyuncular, aynı tesiste konaklıyor, dengeli besleniyor ve sabah antrenmanını yapıp öğleden sonra maça çıkabilecek konfora sahip oluyor. Bu hizmetler sporculara zaman ve efor tasarrufu sağlıyor. Böylece başarılarına daha çok odaklanıyorlar. Bu yapımızla oyunculara Avrupa’da hiç olmayan bütünsel imkanlar tanıyoruz. Dolayısıyla bu imkanlarla tesisimiz kısa zamanda çok bilinen ve Avrupa’da dengi olmayan bir akademiye dönüştü. Bu vesileyle Antalya gelecekte dünyada tenisle anılan en önemli bir şehir olarak marka değeri kazanacaktır. Böylece Antalya’ya ve ülkemize Avrupa’dan çok daha fazla elit turist gelecektir. Megasaray Belek’te sezon dışında da tenis oyuncularını ağırlama modelimizi, sıcak yaz aylarında Erciyes dağ otellerimize de taşıyacağız. Böylece tüm otellerimizi spor faaliyetleriyle beraber yılın tamamında açık tutacağız. Bu sistemle çalışanlarımızı bütün yıl istihdam etmiş olacağız. Ve tenis, kano, bisiklet, futbol gibi sporları daha çok yapma imkanı yaratacağız. Bu şekilde otellerimizi de daha verimli hale getiriyoruz. Böylece turizm sektörüne; alternatif, verimli ve ülkemizi iyi tanıtacak bir turizm modeli kazandırıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Turnuvaya adını veren sanatçı Hülya Avşar, katılan herkese teşekkür ederek;

“Bu organizasyonun başarılı olmasında herkesin çok büyük emeği var. Sizlerin katkılarıyla her turnuvada birçok çocuk okutuyoruz. Amacımız Türkiye’de yurtdışına gidip turnuvalara katılamayan ama iyi oynayan oyuncuların çoğunu yurtdışına göndermek. Ayrıca öğrenim hayatlarına da katkıda bulunmak. Bunu sadece ben değil hep birlikte yapıyoruz. Bugün de bu turnuvanın 21.yılında 43.sünü yaptık. Kemal Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle yatırım yapmış olduğu Megasaray Tenis Akademisi’nin tenis kortları sayesinde biz de aslında yapmak istediğimizi tam anlamıyla yapabiliyoruz. Hiçbir yerde böyle bir tesis bulma şansımız yok. Bahara doğru Güneydoğu’da tenise teşvik için TTF Başkanımız Cengiz Durmuş ile organizasyonlar yapacağız. Oradaki çocukların eline de raket vereceğiz. Ya sanat ya da spor diye yürüyeceğiz.” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, “Ben de öncelikle Kemal Bey’e ve Hülya Hanım’a çok güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamızın ne kadar anlamlı olduğunu sizleri görünce bir kez daha anladım. Kemal Bey ve Hülya Hanım’la daha nice turnuvalar düzenleyeceğiz. Bizim federasyon olarak hayalimiz, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek ve Türkiye’yi temsil etmek. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu hedefimize başta devletimiz, spor bakanımız, spora destek verenler ve basın ile birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Bu inançla çok çalışıyoruz. Başkan olarak çok şanslıyım, Kemal Şahin Bey gibi Megasaray otelleri ve bünyesinde kurduğu tenis akademisinin imkanları ülkemizin dünyada da söz sahibi olabilmesi için bir şanstır. Bu sebeple Kemal Bey ve yönetim ekibine minnettarım. Hülya Hanım’ı gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına yaptığı hayır işlerinden dolayı takdir ediyorum. Tenis sporunu bütün Türkiye’ye yaymayı, özellikle Doğu’daki çocuklarımıza bu imkanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Hülya Hanım’ın da bizim bu gayretlerimize katılıp rol modeli olarak Güneydoğu’daki organizasyonlarımıza katılması bizi çok sevindirdi.” dedi.

15-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada mücadele eden tenisçilerden, 25 farklı kategoride finalistler ödülleri ile buluştu. Megasaray Hülya Avşar Cup Turnuvası’ndan elde edilen gelirden başarılı tenisçi çocuklar ve maddi durumu yetersiz başarılı lise-üniversite öğrencileri yararlanacaktır.