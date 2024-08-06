Hummels'ten Bologna'ya ret!

Bonservisi elinde olan Mats Hummels'in, Bologna'nın yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:17
Hummels'ten Bologna'ya ret!
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Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Hummels için flaş bir gelişme yaşandı.

Di Marzio'nun haberine göre; Alman oyuncu, Bologna'nın kendisi için yaptığı teklife cevap verdi.

Mats Hummels, İtalyan ekibinin yaptığı teklifi teşekkür ederek reddetti.

Oyuncuya ayrıca Roma ve Milan'ın da ilgisinin olduğu belirtilirken, somut bir gelişmenin yaşanmadığı ifade edildi.

35 yaşındaki stoper, Bayern Münih altyapısında yetişti. Yıldız stoper, 2019 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer oldu. Hummels, sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıktı. Kariyeri boyunca 701 maça çıkan Hummels, 59 gol ve 32 asist yaptı.


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