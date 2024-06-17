Roma'nın hedefi Mats Hummels

Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Roma, savunmanın merkezine Mats Hummels'i transfer etmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:16
Roma'nın hedefi Mats Hummels
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İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.

Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen açıklayan Mats Hummels ile Beşiktaş da yakından ilgileniyor.


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