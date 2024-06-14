Borussia Dortmund, Mats Hummels'in takımdan ayrıldığını açıkladı
Borussia Dortmund, 35 yaşındaki stoper Mats Hummels ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund ile stoper Mats Hummels'in yolları ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın formasını 13 sezon giyen 35 yaşındaki Alman milli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.
Borussia Dortmund'da 2'şer Bundesliga ve Almanya Kupası, bir kez de Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Hummels, 2013 ile 2024'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
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