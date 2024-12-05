Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara prim verileceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, olağanüstü kongre kararı aldı ve adaylığını duyurdu.
'SIRA ONLARDA'
Sözcü Gazetesi'nden Ercan Taner'e konuşan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara prim müjdesi de verdi ve "Derbi maça özel prim vereceğiz. Biz elimizden geleni yaptık. Sıra onlarda" dedi.
'TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ'
Başkan Yücel, 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde ocak ayında kadroya takviye yapacaklarını belirterek "Ocak transfer döneminde popülist yaklaşımdan kaçınacağız. Eksik yerler belli. Transfer yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Lütfen kongrede başka adaylar çıksın. Bekliyorum" diyerek camiaya seslenen Yücel şu ifadeleri kullandı:
"Ben Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Çok yalnız kaldım. Yalnız bırakıldım ama zorlukları aşacağız."
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