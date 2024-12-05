Derbi öncesi Beşiktaş'a Ernest Muçi müjdesi!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta takımla çalışmalara başlayan Ernest Muçi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığı atlattığı iddia edildi.
Muçi, Ukrayna maçının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.
FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ MÜJDE
Sabah'ta yer alan habere göre; Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor karşılaşmalarında görev alamayan 23 yaşındaki Muçi, takımla çalışmalara geri döndü. Arnavut futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Etiketler: #Ernest Muci #beşiktaş #fenerbahçe
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