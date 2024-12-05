Derbi öncesi Beşiktaş'a Ernest Muçi müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta takımla çalışmalara başlayan Ernest Muçi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği iddia edildi.

Derbi öncesi Beşiktaş'a Ernest Muçi müjdesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:46

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığı atlattığı iddia edildi.

Muçi, Ukrayna maçının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. 

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ MÜJDE

Sabah'ta yer alan habere göre; Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor karşılaşmalarında görev alamayan 23 yaşındaki Muçi, takımla çalışmalara geri döndü. Arnavut futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.


Etiketler: #Ernest Muci #beşiktaş #fenerbahçe

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