Hüseyin Yücel'den seçim öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

Hüseyin Yücel'den seçim öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:01

Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Yücel, yaklaşan seçim öncesi bir videolu mesaj paylaştı.

Taraftarlara seslenen Yücel, "Dünya değişti, futbol değişti, kurumsal yönetim süreçleri tamamen değişti... Biz Beşiktaşız, bunu da başarırız. Projelerimiz hazır!" ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklamalarının tamamı:

 


Etiketler: #Hüseyin Yücel #beşiktaş #Seçim

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