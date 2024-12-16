Hüseyin Yücel'den sert sözler: 'Ocak ayında gereken yapılacak'
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlı takımın taraftarlarından özür diledi. Yücel, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlarımıza en içten özürlerimi diliyorum. Bu şanlı formayı taşıyamayacak oyuncuların bir dakika kulüpte olmaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacak" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"OCAK AYINDA GÖNDERECEĞİZ!"
Sonuçtan ötürü özür dileyen Yücel, "Bu tip utanç verici maçtan sonra camiamızın karşısına çıkmak istedim. Öncelikle şahsım, camia, kulübüm adına son derece üzgünüz! Utanç verici tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlardan özür dileriz. Bu tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların 1 dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken yapılacak" dedi.
"HAKKINIZI HELAL EDİN!"
Üzgün olduğunu ifade eden Yücel, "Bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bu günlerde, bu halde olmasının sorumlularının hesap vermesi gerekiyor! En önce de ben hesap vereceğim, sorumluluktan kaçmadım, kaçmıyorum! Salı günü saat 16:00'da Alen Markaryan'ın programında olacağım. İstediğiniz soruları sorun. Ben hesap veririm! Eğer takımı biz bu hale getirdiysek, öyle kolay kaçmak yok! Ben hesap veririm! Camiadan en derin özürlerimi dilerim, inşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Maestro kimdir?
- Beşiktaş, Hasan Arat paylaşımını sildi
- Hüseyin Yücel'den sert sözler
- Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi
- Serdar Topraktepe'den mağlubiyet yorumu
- Bursaspor'dan flaş Batalla kararı!
- Adana Demirsporlu futbolcudan büyük fedakarlık
- Zorlu mücadelede altıncı gol geldi!
- Onur Özütoprak kimdir?
- Beşiktaş'a deplasmanda büyük şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Suriye' yanıtı
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!