Hyeon-gyu Oh'dan Orkun Kökçü'ye büyük övgü!

15.02.2026 22:46:00
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, açıklamalarda bulundu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetini almanın mutluluğunu dile getiren Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

"ORKUN FANTASTİK BİR OYUNCU"

Takım kaptanı Orkun Kökçü'den övgüyle bahseden Oh, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na gitmek istediğini dile getiren Oh, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim" diyerek sözlerini noktaladı.

