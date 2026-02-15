Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Kökçü'den kariyerinde bir ilk!

15.02.2026 22:39:00
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü, bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı istatistikle dikkat çekti.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.

KARİYERİNDE İLK KEZ...

Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.

Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar şu şekilde:

- Eyüpspor 

- Konyaspor

- Kocaelispor

- Alanyaspor

- Başakşehir

