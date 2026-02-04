Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Hyeon-Gyu Oh kimdir? Beşiktaş'ın yeni transfer Hyeon-Gyu Oh kaç yaşında, nereli? Hyeon-Gyu Oh hangi takımlarda oynadı?

HYEON-GYU OH KİMDİR?

Oh Hyeon-gyu, 12 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Güney Kore milli takımında forvet olarak oynayan Güney Koreli profesyonel futbolcudur.

HYEON-GYU OH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oh, profesyonel kariyerine 2019 sezonunda Suwon Samsung Bluewings ile K League 1'de başladı ve on bir lig maçına çıktı.

25 Ocak 2023'te Oh, yaklaşık 2,5 milyon sterlin olduğu bildirilen bir bedelle İskoç Premiership kulübü Celtic'e katıldı ve beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

14 Temmuz 2024'te Oh, Belçika Pro Ligi kulübü Genk ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

HYEON-GYU OH'UN MİLLİ KARİYERİ

Oh, Güney Kore'yi 14 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. 11 Kasım 2022'de İzlanda'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı.