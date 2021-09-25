Ianis Hagi'nin yeni adresi netleşiyor
Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers forması giyen Ianis Hagi, İskoç basınının iddialarına göre ocak ayında takımdan ayrılabilir.
Hagi'ye birçok kulüp talipken, İtalya Serie A ekibi Roma'nın şu anda şansı en yüksek takım olduğunun ve oyuncu için belirlenen bonservs bedelinin 17 milyon sterlin olduğunun altı çizildi.
Bu sezon Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda 7 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
Daha önce Roma iddiaları hakkında görüşü sorulan Hagi, "Şu anda sadece Rangers'ın bir sonraki maçına odaklıyım. Bu konularla kafamı meşgul etmiyorum." demişti.
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