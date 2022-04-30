Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor bu başarısını Atatürk'e borçlu'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:49

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere bitti.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan şampiyonluk için gerekli olan 1 puanı hanesine yazdırdı ve 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Gazeteci yazar ve futbol yorumcumuz Hasan Al, bordo-mavililerin şampiyonluğunu şu şekilde değerlendirdi:

"Türk futbolunda ikinci Anadolu Devrimi'ni gerçekleştiren Trabzonspor, bu başarısını büyük ölçüde Atatürk'e borçlu. Zira; Türkiye Cumhuriyeti kurulmasaydı, belki Trabzonspor diye bir kulüp olacaktı ama bu başarıları olmayacaktı.

Şöyle ki; Atatürk her alanda toplumun önünü açtı. Sanatçısından, sporcusuna, sanayicisinden, köylüsüne kadar ülkeyi özgürleştirdi. İşte böyle özgür bir ortamdan yararlanmış kulüplerden biri olan Trabzonspor, Cumhuriyet'in birikimlerini çok iyi değerlendirdi. Şehrin çöl kaliteli olan futbol alt yapısını kullanarak 1967'de kuruldu, sonra gelişti ve nihayetinde 1976 yılında şampiyonluğa ulaştı ve böylece Türk futbolunda Anadolu Devrimi"ni gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2 Mart 2010 tarihinde "Futbolun dünü bugünü" adlı bir panel düzenlemişti. Panelde konuşmacılar Prof. Dr. Kurthan Fişek ve Özkan Sümer'di.

Fişek'in, "3 büyük kulübü Abdülhamit kurmuştur" tanımlamasına Sümer'in verdiği cevap panele damgasını vurmuştu. : “Trabzonspor Cumhuriyet çocuğudur. Dört büyükten biri olması yanında Anadolu'nun tek büyüğüdür. Trabzonspor'a büyüklük miras kalmamıştır, büyüklüğünü kendisi yaratmıştır."

Panel sonrası Sümer'in yanına gelen Fişek, "Sevgili hocam, nereden aklınıza geldi bilmiyorum ama hiç düşünmediğim bir şeyi düşünürdünüz bana" dedi. (Kendini Yaratan Adam Özkan Sümer S 246)

Cumhuriyet'in çocuğu bu engelleri aşarak 1976’da ikinci Anadolu devrimine imza attı.

Eminim ki bu şampiyonluğu görseydi en çok sevinenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk gelirdi.

Kurduğu Cumhuriyet’te şampiyonluğun İstanbul dışına çıkmasından çok mutlu olurdu.

Anadolu futbolunun önünü Cumhuriyet'le açan Atatürk ve altyapı felsefesiyle Trabzonspor'un temelini çok sağlam atanlardan biri olan Özkan Sümer'i bu vesileyle şükranla anıyor, Trabzonspor'un 2021/2022 şampiyonluğunu bu iki değerli insana armağan ediyorum. 96, 2005, 2011 ve 2020 yıllarında engellere takılan Bordo Mavililer bu yıl işi sıkı tuttu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular tabii ki bu şampiyonluğun mimarı. En çok alkışı hak edenler.

Ancak bu şampiyonlukta Abdullah Avcı'nın teknik direktör olmasında ısrar eden eski Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'i, kulübün haklarını yedirmeyen TFF yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nu hatırlatmadan geçemeyeceğim."