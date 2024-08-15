İBB Spor İstanbul Doğa Kampı için son hafta şansı!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:50

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:50

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve 1 Temmuz'da başlayan Doğa Kampı, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. 23 Ağustos'a kadar sürecek olan kamp, çocuklara doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunarak hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

HEM GÜNÜBİRLİK HEM GECE KONAKLAMALI KAMP

Kampın günübirlik etabına 9-15 yaş arası, konaklamalı etabına ise 12-15 yaş arası çocuklar katılabiliyor. İBB Spor İstanbul, bu kampla çocuklara doğayla tanışma ve sorumluluk bilinci kazanma fırsatı sunuyor.

Beykoz’daki Mad Garden Polonez’de kurulan Doğa Kampı’na günübirlik katılan çocuklar, bisiklet sürüş, okçuluk, oryantiring, doğada yaşam, tırmanma, AKOM eğitimlerine ve drama atölyesine katılabiliyor. Konaklamalı kampta ise çadır kurma, düğüm ve ateş yakma teknikleri, kamp malzemelerini tanıma, navigasyon eğitimi, iz takibi, yıldız okuma, periferik bakış, doğada kayıp vaka çalışması, ekoloji farkındalığı ve ilk yardım gibi daha detaylı eğitimler veriliyor. Konaklamalı kampa katılan çocuklar barınak, doğada su bulma ve arıtma atölyelerine de katılıyor.

“ÇOCUKLARA TAKIM RUHUNU AŞILIYORUZ”

Doğa Kampı’ndaki etkinliklerin amacı hakkında konuşan İBB Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner, “Bu kamptaki asıl hedefimiz çocukların sorumluluklarını kendilerince fark etmelerini sağlamak. Onlara takım ruhunu aşılamak ve bazı olimpik branşlarda ise başlangıç seviyesinde birtakım deneyimler elde etmelerini sağlamak” dedi.

Üner, “Burada 20 alanda eğitim veriyoruz. Çocuklar burada teknolojiden uzakta yaşıyorlar. Doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Kamp yapıyorlar, doğal yaşamı hissediyorlar, yeşilin içerisinde vakit geçiriyorlar. Bence bu, yaz döneminde kaçınılmaz bir fırsat” dedi.

TEKNOLOJİDEN UZAK, DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT

Hafta sonları kapalı olan bu seneki Doğa Kampı, şu ana dek konaklamalı olarak 1.597, günübirlik olarak ise 6.018 çocuk olmak üzere toplamda 7.615 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Eşsiz bir doğa deneyimi sunan kampta günübirlik katılımlar için 75 TL, konaklamalı katılımlar için 125 TL ücret alınıyor. Bu katılım ücreti, çocuklara verilmek üzere yaptırılan tişört, buff, bez torba ve sertifika için temsili olarak alınıyor.

Kampta çocuklara dört öğün yemek servisi de yapılıyor. Doğada sıra dışı bir deneyim yaşadıklarını söyleyen çocuklar, tüm akranlarını İBB Spor İstanbul Doğa Kampı’na katılmaya çağırıyor.

Çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili sunarak, onların doğayla iç içe vakit geçirmelerini ve çeşitli beceriler kazanmalarını sağlayan Doğa Kampı ile ilgili tüm detaylara https://spor.istanbul/doga-kampi/ adresinden erişilebilirken, kayıt işlemleri de https://event.spor.istanbul/ adresinden yaptırılabiliyor.