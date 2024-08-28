İBB Spor Kulübü ile İstanbul Gedik Üniversitesi'nden iş birliği protokolü!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İstanbul Gedik Üniversitesi arasında, sporcuların gelişimi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik katıldı. İmzalanan protokol ile İBB Spor Kulübü sporcularının performans analizleri üniversite tarafından yapılacak ve bu analizler doğrultusunda özel programlar geliştirilecek. Sporcuların ve antrenörlerin gelişimi için eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Özellikle antrenörlere yönelik pedagoji eğitimi gibi özel programlar tasarlanacak.

Spor ve eğitim alanında yeni fırsatlar yaratan bu önemli iş birliği ile sporcu sağlığı ve performansını artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek ve geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlanacak.

"AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, spor ve akademi camiası arasında yapılan iş birliklerini önemsediklerini belirterek, “İBB Spor Kulübümüzün geleceğine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda üniversitelerin ve pek çok alanda uzman isimlerin katılımıyla vizyon çalıştayı düzenledik. Buradan elde ettiğimiz çıktılar üzerinden bir yol haritası belirledik ve bu yönde ilerliyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle de güzel sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

“BİRLİKTE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ise, “Üniversitemizi spor kulüplerine ve sporculara açma projemizi İBB Spor Kulübü ile hayata geçiriyoruz. Kulübümüze hem akademik anlamda destek olacağız hem de yetenek ölçümleri, performans testleri gibi pek çok alanda bilimsel değerlendirmelerden faydalandıracağız. Birlikte güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Törene İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da katıldı.