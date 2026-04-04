İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan eleştirilere cevap: 'Parayı mezara götürmeyeceğiz'

4.04.2026 19:09:00
Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde açıklama yaptı.

Dev karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, maçın hakemi ile ilgili net mesajlar verdi.

Kritik mücadelede odağın sadece futbol olması gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa, o kazansın" sözlerini sürdürdü.

Milli Takımla ilgili prim tartışmalarına değinen Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğu, "Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah" dedi.

