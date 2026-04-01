TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia: 'Kupayı alıp geleceğiz'

1.04.2026 00:35:00
Cumhuriyet Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia: 'Kupayı alıp geleceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 kazandığı Kosova maçının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun coşkusu dikkat çekti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BÜYÜK İDDİA

İbrahim Hacıosmanoğlu 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kameralara yansıyan görüntülerde, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi. 

A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda: Kosova 0-1 Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri! A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de belli oldu.
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.