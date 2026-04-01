TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia: 'Kupayı alıp geleceğiz'

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun coşkusu dikkat çekti.
HACIOSMANOĞLU'NDAN BÜYÜK İDDİA
İbrahim Hacıosmanoğlu 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kameralara yansıyan görüntülerde, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.