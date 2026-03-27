İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan galibiyet açıklaması: 'Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz'

27.03.2026 00:13:00
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 kazandığı Romanya maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, Romanya'nın karşılaşma boyunca kapandığını ancak usta ayakların kilidi açtığını belirtti.

"BİR BAKMIŞSINIZ KUPAYLA DÖNÜYORUZ"

Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" açıklamasında bulundu.

